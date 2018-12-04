الصحة: معدل انتشار مرض الكبد الفيروسي يتراوح بين 2 إلى8 % من عدد السكان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الصحة إن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن معدل انتشار مرض الكبد الفيروسي بالبلاد يتراوح بين اثنين إلى ثمانية بالمائة من عدد السكان، البالغ حوالي أربعين مليون نسمة، ما يعادل 792 ألفاً إلى ثلاثة ملايين إصابة.

وأكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سعاد الكارب، في ندوة بالبرلمان حول التهاب الكبد الفيروسي، بعنوان “الواقع والتحديات”، أمس، أن معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي من النوع “سي” يتراوح بين ست إلى اثنين بالمائة، أي أكثر من مئتين وثلاثين ألفاً إلى أكثر من سبعمائة وتسعين ألف إصابة، مشيرة إلى أن النوع “بي” أكثر انتشاراً من النوع “سي”.

في السياق شددت لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة إجراء مسح قومي عاجل لأمراض الكبد، بجانب إنشاء مكتب تنسيقي لجميع الشركاء لمكافحه المرض، وطالبت بضرورة أن يتبنى التأمين الصحي العلاج الكامل للمصابين بمرض الكبد الوبائي في جميع مراحله.

من جهتها، كشفت الاستشاري بمشفى ابن سينا هالة إبراهيم، أن البلاد بها نسبة عالية من انتشار فيروس الكبد الوبائي، وقالت إن المرض ليس له أعراض، وأشارت إلى توقف بعض الموظفين عن العمل بعد إصابتهم بالمرض لجهة أنه “أصبح وصمة لهم”، وطالبت الاستشارية، بضرورة فحص الأجانب.

صحيفة السوداني