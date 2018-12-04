الرئيس الفنزويلي إلى موسكو لعقد لقاء “مهم” مع بوتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه توجه إلى موسكو لإجراء “اجتماع عمل مهم” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب مادورو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “في هذه اللحظة نتجه إلى روسيا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية واتصالات الصداقة بين الدولتين الشقيقتين”.

ومن المتوقع أن يعقد مادورو وبوتين لقاء اليوم وقال الرئيس الفنزويلي إنه “هام وحيوي”.

وكان الرئيس الفنزويلي أعلن قبل أيام عزمه على تقديم مقترح لمنظمة “أوبك” يقضي بتخفيض الإنتاج بشكل كبير.

وأشار في تصريحات على التلفزيون الرسمي إلى أن بلاده ستقدم اقتراحا في اجتماع أوبك في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري بالموافقة على اتفاقية النفط وضمان خفض الإنتاج لموازنة السوق وحماية الأسعار.

وأضاف مادورو أن انخفاض سعر النفط الفنزويلي خلال الـ 15 يوما الماضية بمقدار 18 دولارا للبرميل كان بسبب الضغط على سوق النفط من قبل الولايات المتحدة بعد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وكالات