سناتور أمريكي: التقاعس عن محاسبة محمد بن سلمان سيمنح الطغاة ضوءاً أخضر لتصفية معارضيهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إنكار تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بجريمة قتل جمال خاشقجي بمثابة عمى مقصود

وفي مقال له نشرته صحيفة وول ستريت الأمريكية، تحت عنوان الكونغرس يشدد موقفه من السعوديين انتقد غراهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف إن تورط النظام السعودي في جريمة قتل جمال خاشقجي، وحملته العسكرية المتهورة في اليمن، وحصاره لقطر، ومحاولة عزل رئيس الوزراء اللبناني (سعد الحريري واحتجازه العام الماضي في الرياض) يظهر غطرسته المدهشة، واستخفافه بالمعايير الدولية

وأضاف إذا كانت هذه الأفعال تجعل من سعودية ولي العهد محمد بن سلمان مصدراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فأنا أتساءل كيف سيكون السلوك المزعزع للاستقرار؟

وحذر من أن التقاعس عن محاسبة محمد بن سلمان سيمنح الطغاة ضوءاً أخضر لتصفية معارضيهم.

وأشار إلى أن الكونغرس يرى أن تصرفات السعودية خلال الفترة الأخيرة لا يمكن قبولها.

وفي السياق ذاته استذكر غراهام مصادقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لصالح تقديم مشروع قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وأوضح أنه دعم لسنوات النظام السعودي و يتفق مع الرئيس دونالد ترامب على أهمية الرياض الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن مطالبة واشنطن من الرياض عدم الإخلال بالمعايير المتحضرة لا يعني أنها تطلب من السعودية الكثير، وفي المقابل فأن قتل صحفي في منشأة دبلوماسية عمل همجي

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعهبالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل شريكًا راسخًا للسعودية.

الأناضول