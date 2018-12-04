- 1/2
- 2/2
القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر ملاحي، في المطار لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة كويتية وصلت لنقل وفد صنعاء التفاوضي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السويد لاستئناف مشاورات السلام اليمنية".
© REUTERS / TIKSA NEGERI
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الجار الله قوله، خلال تصریحات للصحفیین على ھامش مشاركته في حفل أقامته السفارة الیابانیة: "إن السفیر الكویتي لدى الیمن فهد المیع، سيكون مع الوفد على متن الطائرة الكویتیة".
وأعرب نائب وزیر الخارجیة الكویتي عن "أطیب أمنیاته بنجاح ھذه الجولة من المفاوضات وأن تسفر عن حل سیاسي للأزمة الیمنیة".
شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة كويتية تصل إلى صنعاء لنقل الوفد التفاوضي والمبعوث الأممي إلى السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .