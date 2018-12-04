وزير عراقي: "أوبك" يجب أن تحقق استقرار سعر النفط

وأضاف الوزير ثامر الغضبان أن "العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية".

كما لفت إلى أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفا أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى الإضرار بمصالح أوبك والمنتجين غير الأعضاء فيها، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".