بعد توجيهات ولي العهد... وفد نسائي سعودي يصل إلى البرلمان الأوروبي

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، ضم الوفد النسائي السعودي مجموعة من الطبيبات وسيدات أعمال ومتخصصات في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقالت إحدى المشاركات في الوفد السعودي، إن هدف الزيارة تعريف البرلمان الأوروبي بالتقدم الذي حدث في تمكين المرأة السعودية خلال الفترة الماضية، وكذلك توضيح المكاسب التي حصلت عليها المرأة في المملكة.



ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع وفد السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لتوضيح عن قضايا المملكة العربية السعودية ومجال ترقية المرأة.

وبحسب القناة السعودية، يأتي ذلك تنفيذا لخطة المملكة 2030 والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وتأتي تلك الخطوة ضمن خطوات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، من أجل تمكين المرأة السعودية ومنحها مزيدا من الحريات والتي كان أبرزها إلحاقها بالوظائف الدبلوماسية.