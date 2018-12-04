إشادة "قبرصية وكاميرونية وإسبانية" بمعرض "إيديكس 2018"

وأشاد رئيس هيئة التسليح القبرصي بتنظيم المعرض ومعروضات الجناح الخاص بوزارة الإنتاج الحربي، وما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا هائلة فى التصنيع العسكري، مؤكدا أن المعرض يعد من أكبر المعارض التي سبق وأن قام بزيارتها، وأنه كمعرض يقام لأول مرة في مصر فقد ولد عظيما.

© AP Photo / Amr Nabil

وأعرب العصار عن سعادته بهذه الإشادة، وأكد أن مصر وقبرص تربط بينهما علاقات وطيدة نسعى إلى تعزيزها من خلال التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات القبرصية المناظرة لها في ظل التقارب الشديد بين القيادتين السياسيتين للبلدين.

ومن جانبه، أعرب هنريك ماسيدو رئيس شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية، عن إعجابه بما شاهده من إمكانيات متطورة في مجال التصنيع الحربي معروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي، وعن سعادته بالدعوة الموجهة إليه ليكون جزء من هذا الحدث الهام.

وأشاد وزير دفاع الكاميرون، جوزيف بيتي أوسامو، بقدرة مصر على التصنيع في المجال العسكري، مؤكدا أنه سيحث رجال الأعمال في الكاميرون على المشاركة فى الدورة المقبلة للمعرض، المقرر لها عام 2020.

وبدأت، أمس الاثنين الثالث من ديسمبر / كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED

ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائد من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.