شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتبرع بمبلغ مالي لأسرة مشجع الأهلي الذي توفى إثر حادث سير مأساوي (صور) والان مع التفاصيل

تركي الشيخ يتبرع بمبلغ مالي لأسرة مشجع الأهلي الذي توفى إثر حادث سير مأساوي (صور) استمرارا للدور الإنساني والمعنوي واصل المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم رئيس مجلس إدارة هيئة التضامن الإسلامي لمساته الإنسانية بعدما وجه ادارة نادي بيراميدز بالتبرع بمبلغ مالي لأسرة محمد محمود مشجع النادي الأهلي الشهير باسم الدولي أبومريم الذى توفى إثر حادث سير مأساوي عقب مشاهدته لقاء فريقه إمام الوصل الإماراتي في إياب دور ال١٦ لكأس زايد. وقامت إدارة نادي بيراميدز إف سي بتوجيه الكابتن أحمد حسن المستشار الفني والمتحدث الرسمي بإسم النادى بالسفر الي أسوان لتقديم التعازي لأسرة الراحل الذى كان يعمل مدرسا للدراسات الاجتماعية ونقل تعازي المستشار تركي ال الشيخ وإدارة النادي لا سرته ونجلتيه ملك ومريم وزوجته. وذلك إيمانا منهم بأهمية أن تساهم الرياضة في إسعاد وتخفيف معاناة وآلام عشاقها.

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