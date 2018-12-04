تعرف على آخر تحديث لأسعار العملات في عاصمة إقليم حضرموت

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الأثنين .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 125 الدولار : 473 الاماراتي : 127 أسعار البيع السعودي : 128 الدولار : 447 الاماراتي : 130 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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