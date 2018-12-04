دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Google Photos القادم يدعمك في توفير إستهلاك البيانات ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي التحديث القادم من تطبيق Google Photos بميزة جديدة تعرف بميزة Express لدعم المستخدمين في توفير إستهلاك البيانات عند حفظ الصور.

قد يستنفذ حفظ الصور على تطبيق Google Photos البيانات في هاتفك بشكل سريع، بشكل خاص إذا رغبت في حفظ الصورة بأعلى جودة، لذا سيكون على المستخدم حفظ الصور عبر الإتصال بشبكات Wi-Fi في البداية.

إلا أن جوجل تستعد لدعم المستخدمين بميزة Express الجديدة في تطبيق صور جوجل، لتتيح للمستخدمين حفظ الصور مع تصغير حجم الصور لخفض إستهلاك بيانات الهاتف.

وقد جاء التقرير عبر Raja Ayyagari مدير صور جوجل، الذي أشار إلى أن ملفات الصور سيتم ضغطها إلى 3 ميجا بيكسل، كما سيتم حفظ مقاطع الفيديو بدقة العرض القياسية، أيضاً من المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة في إختيارات التخزين في التطبيق، والتي إنقسمت إلى الجودة الأصلية أو أعلى جودة عرض.

يمكن أيضاً لمستخدمي تطبيق Google Photos من خلال التحديث الجديد تحديد كم البيانات المستهلكة في التطبيق لحفظ الصور على مدار اليوم، فعلى سبيل المثال يمكن تحديد الإستهلاك عند 5 أو 10، أو 30 ميجا بايت، أيضاً سيكون لدى المستخدم إختيار في إستهلاك غير محدود للبيانات عند تخزين الصور.

أيضاً من المقرر أن تتوفر ميزة Express في إعدادات النسخ الإحتياطي في تطبيق صور جوجل، حيث تتوفر الميزة في البداية لمستخدمي منصة الأندوريد، كما تطلق في الهند في البداية قبل نشر التحديث والميزة الجديدة في جميع أنحاء العالم.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Google Photos القادم يدعمك في توفير إستهلاك البيانات ظهر على التقنية بلا حدود.