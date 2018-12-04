بلومبيرج: أبل لن تطلق "آيفون" يدعم الـ"5G" قبل عام 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل شركة أبل

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن شركة أبل لن تطلق أي هاتف "آيفون" يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) قبل عام 2020.

ووفق ما ذكرت "بلومبيرج"، أن "أبل" سوف تتمهل، كما فعلت مع شبكات الجيلين الثالث والرابع، مدة لا تقل عن عام بعد الإطلاق الأولي لشبكات الجيل الخامس قبل أن تطلق هاتف "آيفون" يدعم شبكات الاتصالات الجديدة.

وتعتقد "أبل"، أن الشبكات الجديدة والنسخ الأولى من الهواتف الذكية المتنافسة ستواجه مشكلات مثل التغطية المتقطعة، مما يجعل المستهلكين أقل إلحاحًا على تبني التقنية مباشرة.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ففي الماضي لم تواجه "أبل" أي مشكلة في التمهل سنة من الزمن بعد إطلاق منافسيها هواتف تتوافق مع الإصدار الأحدث من شبكات الاتصالات.

فقد أطلقت أول هاتف آيفون في عام 2007 مع دعم شبكات 2G EDGE بعد إطلاق المنافسين هواتف تدعم شبكات 3G. ومع هاتف "آيفون 4 إس" تأخرت الشركة في دعم شبكات 4G LTE.

والآن يُعتقد أن تأجيل دعم شبكات 5G لن يكون في صالح "أبل" نظرًا للفرق الهائل في السرعة بين 4G و 5G، الأمر الذي يعطي الهاتف الذي يدعم هذه التقنية الأفضلية بالنسبة للمستهلكين في عصر أصبحت السرعة العالية مطلبًا أساسيًا.

وجدير بالذكر، أن شركات مثل سامسونج الكورية، والشركات الصينية مثل أوبو وهواوي قد وعدت بتوفير هواتف تدعم شبكات 5G خلال 2019.

كما أن شركات الاتصالات الكورية الجنوبية بدأت بدعم شبكات (5G) وتم إجراء أول مكالمة فيديو بواسطة هاتف من سامسونج. هذا ويُنتظر إطلاق شبكات 5G لعموم المستخدمين خلال شهر مارس 2019.