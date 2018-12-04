شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم المرأة فى 3 مجالات جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، مواصلة بلاده لدعم المرأة الإماراتية، خاصة فى مجالات السلك القضائى والدبلوماسى، وسوف العمل، وفى المنظمات الدولية، بإضافة إلى تقديم خدمات صحية لهن بشكل أكبر.





وقال الشيخ محمد بن راشد: "نسعى خلال الفترة القادمة لرفع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي وسوق العمل وفِي المنظمات الدولية.. كما نسعى أيضا لتقديم خدمات صحية ونفسية تخصصية تدعم دور المرأة كأم ومربية أجيال وشريكة للرجل في مسيرة التنمية".







