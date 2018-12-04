شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إحباط 6 محاولات للهجرة غير شرعية لـ 61 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت السلطات الجزائرية ست محاولات للهجرة غير الشرعية لـ 61 شخصا بعرض البحر وولاية مستغانم (شمال غرب البلاد).

وقال بيان لحرس السواحل الجزائرى إن وحداته تمكنت من توقيف 4 قوارب تقليدية الصنع ومزودة بمحركات كان على متنها 43 شخصا على بعد 15 ميلا بحريا (28 كلم) شمال شرق مستغانم.

ورجح البيان أن يكون الموقوفون الذين تم تحويلهم لميناء مستغانم التجارى انطلقوا من شواطئ "سيدى المجدوب" ببلدية مستغانم وبلديتى "سيدى لخضر" و"عشعاشة" بهدف الوصول إلى السواحل الإسبانية.

كما تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل وفى عملية مشتركة مع الدرك الوطنى (تابع للجيش) من إحباط مخططين للإبحار غير الشرعى لـ 18 شخصا بشاطئ سيدى المجدوب ببلدية مستغانم وشاطئ بلدية استيدية (20 كلم غرب مستغانم).

وأشار البيان إلى أنه سيتم فى وقت لاحق وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها فى مثل هذه الحالات، وتقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة السفر بطريقة غير قانونية.