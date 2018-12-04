شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: نجرى اتصالات لحفظ الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمم المتحدة فى لبنان (يونيفيل) أنه تجرى اتصالات مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على الهدوء والاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وطالبت قوات الأمم المتحدة فى لبنان- حسبما نقلت صحيفة (اللواء) اللبنانية اليوم الثلاثاء، كل الأطراف باستخدام آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل لحفظ الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن صباح اليوم أنه بدأ عملية الدرع الشمالى الليلة الماضية لكشف وتدمير أنفاق عابرة للحدود بناها حزب الله اللبنانى على طول الحدود اللبنانية وشمال إسرائيل.

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