شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بالكويت: زيارة بومبيو ستركز على بحث الأوضاع بإيران واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى الكويت، ستركز على بحث الأوضاع فى إيران واليمن، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين واشنطن والكويت.

وأضاف سيلفرمان- فى تصريح صحفى- أن زيارة بومبيو إلى الكويت تتعلق بالحوار الاستراتيجى بين البلدين، والذى سيتم التركيز فيه على شقين، الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية كالأمن، والدفاع، والاستثمار، والتجارة، والتعليم، والثانى لمناقشة قضايا المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع فى إيران، واليمن، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائى للزيارة حتى الآن.