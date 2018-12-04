رئيس البرلمان لنائب: (ما تعمل لي فوضى)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طلب رئيس البرلمان ، إبراهيم أحمد عمر ، من أحد النواب ، في جلسة الإثنين بعدم إثارة الفوضى داخل قاعة البرلمان الرئيسية .

وكان البرلماني فتح الرحمن فضيل ، طالب بمنحه (نقطة نظام) بعد انتهاء رد وزير الداخلية ، أحمد بلال ، على مسألة مستعجلة تتعلق بأسباب حريق سوق أم درمان والخسائر الناتجة عنه .

وقال فضيل: (لدي مسألة في ذات الموضوع قدمتها لك اليوم) ، بينما طلب رئيس البرلمان من البرلماني فضيل بالجلوس قائلاً: (اجلس ليس هنالك نقطة نظام ، أنا أعمل وفق للائحة بحسب صحيفة آخر لحظة ، والنائبة سهام حسن دفعت بطلب المسألة وسلمتني لها لذلك منحتها فرصة لطرح المسألة ، ما تعمل لي فوضى) .