تعرّف على أسعار الذرة بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار الذرة بسوق القضارف بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية مؤخرا، حيث بلغ أعلى سعر للدبر 2610 جنيه للاردب وأدناه 2600 جنيه. وبلغ أعلى سعر الفتريتة 1750 جنيها للاردب وأدناه 1740 جنيها. وسجل أعلى سعر للصفراء 2100 جنيه للاردب وأدناه 2090 جنيها. وبلغ أعلى سعر للمقد 2050 جنيها للاردب وأدناه 2040 جنيها، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 2210 جنيهات للاردب وأدناه 2200 جنيه. وبلغ أعلى سعر للتترون 2410 جنيهات للاردب وأدناه 2400 جنيه. وبلغ أعلى سعر لدباكو 2350 جنيها للاردب وأدناه 2340 جنيها، كما بلغ أعلى سعر للدخن 3700 جنيه للاردب وأدناه 3690 جنيها، وبلغت جملة الوارد 8676 جوال ذرة.

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