إرتفاع في اسعار الذهب..واليك سعرالجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الثلاثاء 1237.21 دولار، بارتفاع 5 دولارات 86 سنتاً عن تداول مساء أمس الاثنين والذي كان قد بلغ 1231.35 دولار.

وبلغ سعر الجرام عيار (24) عالمياً 39.91 دولار، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 47.5000 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار (24) يصبح 1896 جنيها.