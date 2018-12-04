كابتن طائرة يمنع الاعلامية رتاج الآغا من الصعود على الطائرة لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: منع كابتن الطائرة في مطار نيالا مذيعة قناة النيل الأزرق رتاج ألاغا من السفر للخرطوم بسبب آلام حادة في بطنها داهمتها قبل صعودها الطائرة .. وتعود التفاصيل إلى أن المذيعة رتاج ألاغا حضرت إلى مدينة نيالا لنقل ختام فعاليات الدورة المدرسية وفي صباح اليوم الثاني اتجهت لمطار نيالا برفقة المنتجة فاطمة انس للسفر إلى الخرطوم إلا أنها وقبل صعودها الطائرة داهمتها آلام حادة في بطنها فطالها الطاقم بعدم السفر إلا أنها أصرت وصعدت الطائرة الأمر الذي جعل الكابتن يتجه نحوها مسرعاً ويطلب منها النزول فتجادلت معه بانها الآن بخير إلا انه طالبها بتقرير طبي يؤكد سلامتها حتى يضمن عودتها للخرطوم بخير وغير ذلك لن يتحمل مسؤوليتها، لترضخ بعدها لطلبه وتغادر الطائرة وهي مرهقة وفقاً لصحيفة السوداني، فيما واصلت رفيقتها المنتجة بالقناة فاطمة أنس رحلتها إلى الخرطوم.

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