تفاقم ازمة الخبز بالخرطوم رغم تعهدات الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفاقمت أزمة الخبز في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أيام من تعهد الحكومة بمضاعفة الجهود لإحكام الإدارة والتنسيق لضمان عدم تكرار الأزمة.

واصطف العشرات في طوابير أمام المخابز المنتشرة في أحياء الخرطوم، للحصول على “رغيف”.

وعزا صاحب مخبز بالحاج يوسف، في تصريح لـ”باج نيوز”، ندرة الخبز بسبب تقليص حصص الدقيق الممنوحة للمخابز.

في السياق، قالت سيدة كانت تقف في صف طويل أمام مخبر بالحاج يوسف، إنها تضطر يومياً الوقوف لنحو ساعة أمام المخبز، للحصول على “رغيف”، وطالبت السلطات بإيجاد حل للأزمة.

وضربت العاصمة أزمة خبز خانقة، ما أضطرت الحكومة للتدخل وزيادة الدعم المقدم من 100 إلى 250 جنيهاً لكل جوال دقيق.