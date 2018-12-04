تفسير الماء بالماء.. بقلم محمود الدرديري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لم يأتي رئيس المجلس الوفاقي محمد الشيخ مدني بجديد من خلال البيان الذي تابعه الجميع عبر السوشل ميديا. وتحدث من خلاله عن (الدقداق) الذي قال ان مجلسه ظل يسير فيه منذ اول ايامه

*وتطرق الرجل الي صعوبة تسيير النادي في ظل عدم وجود مصادر دخل ثابته. وكأن الرجل في هذه النقطة بالذات قد جاء بشي جديد. فالجميع يعلم ان اكبر المشاكل التي تواجه كل من يُفكر في رئاسة النادي تتلخص في غياب الموارد المالية التي يُمكن ان تُساهم في تسيير المتطلبات المالية للنادي

*كل من تابع بيان رئيس المجلس الوفاقي سيعتقد ان الرجل لم يسبق له العمل الاداري في الاندية. ولا يعرف الكثير من الاسرار التي تضج بها الاندية

*محمد الشيخ مدني ومن معه من شخصيات دخلت ديار الاحمر (بالقوة الجبرية) كان يعلم علم اليقين ان نادي المريخ يحتاج (للمال) قبل كل شي

*جاء التبشير بوجود رجل الاعمال التركي اوكتاي شعبان والذي (قيل) انه جاء من اجل تفعيل جانب الاستثمار. وسينقل النادي من مرحلة الاعتماد علي جيوب الافراد. لمرحلة الاعتماد علي موارده الذاتية واستثماراته

*حيث تم اللعب علي وتر (العواطف) من خلال التأكيد علي قيام (بنك المريخ) كمشروع استثماري ضخم سيحول المريخ لمملكة مالية جاذبة. بالإضافة للحديث عن العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى

*كل هذا لم يحدث وتعامل مجلس المريخ مع التركي اوكتاي شعبان علي اساس انه (ATM) يُريدونه ان يدفع من حر ماله. وعندما ياتي السؤال عن الفائدة التي ستعود للرجل من وراء رفد خزينة النادي بالدولارات ياتي الحديث المضحك عن (عشق) اوكتاي لنادي المريخ

*حتي تخيلنا ان الاسم الحقيقي لرجل الاعمال التركي هو (اوكتاي الضو حجوج).وانه قد رضع من ثدي الاحمر وترعرع داخل العرضة جنوب وهام عشقاً بأشرف الالوان

*اسواء ما جاء في بيان محمد الشيخ مدني التأكيد علي استعدادهم تسليم النادي لمن يستطيع تسيير النشاط. حتي وان كان هذا الامر عن طريق (التعيين)

*علي محمد الشيخ مدني وجيشه الجرار الاسراع في إجازة النظام الاساسي وعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس ادارة جديد يقود النادي بدلاً من هذا الهراء الذي يصدره لنا المجلس (الخلافي) كل يوم

*من قال لاعضاء المجلس الخلافي اننا نريد العودة من جديد لمربع التعيين؟ وماذا استفدنا من التعيين واخر افرازاته هو المجلس الحالي الذي لم ياتي بجديد بل يسير بالمريخ نحو الهاوية بسرعة الصاروخ

*اهون علينا ان نغلق ابواب النادي حتي يأتي من يتصدي للمهمة عبر مجلس شرعي بمدة زمنية مكتملة. من الارتماء من جديد في احضان الحكومة حتي (تنعم) علينا بمجلس معين (يهرب) قبل ان تنتصف مدته ويخلف وراءه ديون لا يعلم بها الا الله

*ماذا اضاف المجلس الحالي للنادي حتي نصبح راغبين في مواصلة (التعيين) في المريخ؟ حتي الصفقات التي تم ابرامها (تيري وحمزه داؤود) إتضح للجميع انها جاءت (بالدين) بدليل توقف سيف تيري وحمزة داؤود كل فترة والاخري بسبب مستحقاتهم المالية

*كذلك كان الفشل حاضراً في توفير مبالغ تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين. حتي اضطر المجلس (للاستدانة) في انتظار اموال قمة الامارات التي تابعنا من خلالها القتال الشديد بين اعضاء المجلس من اجل (تخليص) ديونهم تجاه النادي

*كل هذه التفاصيل تجعلنا نرفض وبشدة مبدأ التعيين من جديد. ومن يُريد ان يحكم المريخ علية خوض الانتخابات حتي نضمن استقرار اداري سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق افضل النتائج لفريق كرة القدم

*ولن ننعم باستقرار اداري إلا في وجود جمهور (يشيل الشيلة) مع المجلس ولا يكتفي بالفرجة دون ان يُساهم مساهمة واضحة في الدعم المادي

*نادي المريخ الذي يشجعه الملايين يُمكن ان يصل مرحلة الاكتفاء ذاتياً إذا ما تحرك العشاق بكل صدق ورغبة ومن اجل (المريخ فقط) وليس من اجل زيد او عبيد

*فوجود 65000 عاشق للاحمرملتزم بتسديد مبلغ مالي لا يتعدي (100جنيه) شهرياً. سيجعل من المريخ امبراطورية كروية قادرة علي زلزلة الارض تحت اقدام الجميع وصناعة المستحيل واحراز البطولات

*هذه الامور قد تبدو (كالأحلام) ولكن معظم الاشياء العظيمة التي حدثت كانت عبارة عن (احلام) حولها البعض إلي حقيقة علي ارض الواقع وصنع لنفسه من خلالها امبراطورية لا يُمكن تجاوزها باي حال من الاحوال

اخر الكلام

اما آن للاحلام ان تتحقق؟