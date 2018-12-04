المخابرات السودانية تكشف ما فعلته الحكومة بالمتمردين

وقال نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق جلال الدين الشيخ الطيب، عن قطع الحكومة شوطا كبيرا في إنهاء التمرد، حسب شبكة الشروق السودانية.
وأضاف جلال الدين أن "اللقاء الذي تم بين الحركات المسلحة وحكومة جنوب السودان وما توصلوا إليه من رؤى ستطرح في محادثات السلام الأسبوع القادم".
وتابع أن الأطراف كافة تعي سلبيات الحرب وإفرازاتها وأنها ستعمل على الاستفادة من التجارب السابقة.
وأشار الفريق إلى أن "الجهود الرامية لمعالجة مشكلة الاقتصاد عبر برنامج سينفذ خلال العامين القادمين بالتركيز على التوسع في زراعة القمح".
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