وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الكوري الشمالي

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوزيران استعرضا أيضا علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشمالية وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة، وكذلك مواجهة التحديات التي تستهدف وسيادة واستقلال كلا البلدين وقرارهما الوطني المستقل".

وبحسب المصدر: "استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة والإنجازات التي حققها الجيش السوري في حربه على الإرهاب".

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وأكمل المصدر: "المعلم أعرب خلال اللقاء عن تقديره لمواقف كوريا الداعمة لسوريا في المحافل الدولية".

المعلم، بحسب المصدر: "أكد استمرار دعم سوريا لجمهورية كوريا الشمالية في مواجهة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود".

كما نقل المصدر عن وزير الخارجية الكوري "تأكيده استمرار دعم كوريا لسوريا حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في وجه ما تتعرض له من حرب إرهابية ظالمة".