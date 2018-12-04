أول مسؤول عسكري أمريكي يزور البحرين عقب وفاة "ستيرني"

المنامة / الخليج 365

زار مسؤول عسكري أمريكي، البحرين، لبحث تعزيز الأمن البحري، في أول زيارة لمسؤول أمريكي عقب أيام من إعلان البنتاغون، وفاة قائد الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، الفريق بحري "سكوت ستيرني" بالمنامة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، التقى قائد خفر السواحل البحرينية العميد بحري علاء عبد الله سيادي، مساء الإثنين، بمساعد قائد خفر السواحل الأمريكي لشؤون العمليات (لم يسمه)، في المنامة.

وبحث الجانبان "مختلف مجالات التعاون، واستعراض السبل الكفيلة بدعم وتعزيز الأمن البحري، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".

وقال سيادي، إن "التعاون بين الأسطول الخامس الأمريكي، وخفر السواحل البحريني، يأتي ضمن مجالات العمل المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري".

وحسب المصدر ذاته، "تفقَّد مساعد قائد خفر السواحل الأمريكي لشئون العمليات، مركز العمليات البحرية في البحرين، واطلع على مهام وواجبات خفر السواحل ودوره في العمليات الأمنية البحرية".

تعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق العاصمة البحرينية المنامة.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، أحد مهام الأسطول الأمريكي الخامس.

والسبت الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية، العثور على قائد الأسطول الخامس، الأدميرال سكوت ستيرني، ميتا في مقر إقامته بالبحرين.

وأضاف أنّ تحقيقات مشتركة جارية حاليًا من قبل دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية لمعرفة أسباب الوفاة.