عيدك عيدنا يادانة الخليج

صحيفة الخليج الإلكترونية

كل الحب .. للشعب الطيب ..

كل الاحترام .. للتراث الأصيل ..

كل الإعجاب .. للتطور السريع ..

كل المشاعر النبيلة .. لدولة الإمارات العربية المتحدة ..

دمجت التحضر مع التراث بأجمل صورة .. شرفت فيها العرب ..

أتقنت فن التنوع , قبول الاختلاف , استيعاب التجدد ..

لتصبح درة مميزة بين الشرق والغرب ..

استقبلت الغريب قبل القريب .. واحتوت المضطر قبل الصديق ..

دولة جعلت العالم بأسره ينظر لما حققته باندهاش مغمور باعتزاز للبشرية.. بأن لا مستحيل مع الإرادة ..

كل الفخر بهذه الدولة العظيمة التي أثبتت أن الأصالة والتقدم .. لا يتعارضان …

بقلم

هيفاء الدخيل – الرياض