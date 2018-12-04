شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : الحكومة أطلقت حزمة مبادرات وسياسات لتمكين المرأة والان مع التفاصيل

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق الحكومة حزمة من المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة .

وقال محمد بن راشد في تغريدات له بتويتر، "عقدنا اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي الذي تترأسه الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله الداعم الأول للأسرة الاماراتية والمرأة الاماراتية" .

وأضاف "أطلقنا خلال الاجتماع حزمة من المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة" ..

وأكد أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي وسوق العمل وفِي المنظمات الدولية .. مضيفاً "كما نسعى أيضا لتقديم خدمات صحية ونفسية تخصصية تدعم دور المرأة كأم ومربية أجيال وشريكة للرجل في مسيرة التنمية" .