شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المحادثات بين الصومال والصوماليلاند والان مع التفاصيل

قال مشرع ان المحادثات بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية قد تستأنف قريبا.

وقال أحمد محمد ديري ، عضو البرلمان في برلمان أرض الصومال ، لوسائل الإعلام إن وفدا أوروبيا زائرا قد حث على استئناف المحادثات بعد محاولات فاشلة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وصل وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ، فولجنسيو غاريدو رويز يوم الاثنين إلى هرجيسا حيث أجرى محادثات مع الرئيس موسى بيهي عبدي من صوماليلاند.

ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بمحادثات صوماليلاند والصومال والتي تعكس التغييرات الهامة للقرن الأفريقي ودور الاتحاد الأوروبي في الانتخابات القادمة.