شكرا لقرائتكم خبر عن نشر أسماء الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد والان مع التفاصيل

نشر الصحفي اليمني، غمدان اليوسفي، أسماء وفد الحكومة الشرعية المشارك في مشاورات السويد المرتقبة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية برعاية الأمم المتحدة .

ويترأس الوفد، وزير الخارجية، خالد اليماني، فيما يضم الوفد، عبدالله العليمي وعبدالعزيز جباري وياسين مكاوي والدكتور، محمد العامري وعلي عشال وعثمان مجلي ورنا غانم ومروان دماج والعميد عسكر زعيل وهادي هيج وأحمد أحمد غالب .

ومن المتوقع ان تنعقد المشاورات خلال اليومين القادمين، حيث يستعد وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية برئاسة الناطق باسم الميليشيات، محمد عبدالسلام، لمغادرة صنعاء إلى العاصمة السويدية، ستوكهولم، برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .

فيما ينتظر وفد الحكومة تحديد موعد المشاورات التي يتوقع أن لا تكون مباشرة للتوجه إلى السويد للمشاركة في المشاورات .