شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسد يهرب من 3 لبوءات فوق شجرة بمحمية طبيعية والان مع التفاصيل

أظهر مقطع فيديو أسد جبان تسلق أعلى إحدى الأشجار العالية فى محمية طبيعية بدولة كينيا، وكان يظهر عليه خوفه من النزول.

وبدا في الفيديو المتداول ثلاثة لبوءات تقترب من الشجرة، واتضح أنهن أردن دعوة الأسد للنزول، ولكن الأسد رفض النزول من الشجرة، وبعد عدة محاولات فاشلة، وابتعاد اللبؤات، قرر بحزم النزول، ونجح بذلك.

ويعتبر الأسد من أقوى وأشجع الحيوانات على وجه الأرض، لذلك نطلق عليه “ملك الغابة”، لما يبديه من قوة وشجاعة وإبداء سيطرته على الآخرين.