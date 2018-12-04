شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواطن بعد اختفائه في ظروف غامضة لمدة أسبوع والان مع التفاصيل

اختفى مواطن في ظروف غامضة بعد زيارة إخوته بالرياض ثم غادر إلى شقة مفروشة بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة وركب سيارة أجرة وأغلق هاتفه.

وعاشت أسرته حالة من القلق بسبب اختفاؤه منذ أسبوع، حيث كان اختفاؤه غامضاً، خاصة أنه لا يعاني أيّ مرض نفسي أو صحي، ولم يتضح حتى الآن سبب اختفائه طيلة الأسبوع؛ حيث كان العثور عليه غامضاً، وهو بصحة جيدة.

وأوضح ذووه، حينها، أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه.