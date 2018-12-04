شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.08 درجة يضرب قفصة التونسية والان مع التفاصيل

ضرب زلزال بقوة 3.08 درجة على مقياس ريختر اليوم، محافظة قفصة جنوب غربي تونس. وأوضحت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد التونسي للرصد الجوي، أن الزلزال حدد مركزه جنوب منطقة الرديف التابعة للمحافظة بين 8.12 درجة خط عرض و 34.22 درجة خط طول.

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