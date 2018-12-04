شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تهدد علانية الملاحة الدولية رداً على العقوبات الاميركية والان مع التفاصيل

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، بتعطيل الملاحة البحرية ووقف عمليات تصدير النفط في الخليج إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات على طهران.

وبحسب رويترز، فقد قال روحاني في كلمة له على الهواء مباشرة،" إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج"، في إشارة إلى تهديدات سابقة بإغلاق مضيق هرمز .

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

وتعد هذه العقوبات الأقسى في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.