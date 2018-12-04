شكرا لقرائتكم خبر عن ساحر يسقط فتاة في قدر ماء مغلي والان مع التفاصيل

اسقط ساحر فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، في قدر ماء مغلي، خلال كرنفال للسحر ينظم سنويًا في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

ووجهت محكمة ألمانية، الاتهام للساحر بالإهمال المتعمد، وتسببه بحروق دائمة للفتاة، وزعم الساحر أمام المحكمة أنه شارك الفتاة في إحدى ألعابه لتكون مزحة، ولكنها سقطت منه بشكل خاطيء في قدر ماء مغلي.

وحضرت الضحية المهرجان الشعبي مع أصدقائها، حينما كان الساحر يرتدي زي السحرة مع 19 شخصًا آخرين، ويسحب معهم قدر الماء المغلي على عربة الكرنفال.

واقترح أصدقاء الضحية تسليمها لهم على سبيل المزاح، حيث حملها واحد من السحرة على القدر، بينما رفع آخر الغطاء، وأسقطها داخله، ثم أخرجوها ببساطة، واستمروا في ذلك بالرغم من صراخها من الألم، وإصابة ساقيها بحروق شديدة.