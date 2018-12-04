شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. داعية مصري: لن يكون هناك علاقات جنسية في الجنة والان مع التفاصيل

تطرق الشيخ المصري خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى الحديث عن حقيقة وجود علاقة جنسية في الحياة الآخرة وتحديداً مع دخول المنعمين الجنة .

وقال في حلقة برنامجه ” لعلهم يفقهون ” المذاع على فضائية دي إم سي ، أنه لن يكون هناك علاقات جنسية بالمعني المعروف لدينا في الجنة مشيراً إلى أن الأعضاء التناسلية ستنتهي كما ستنتهي العملية الإخراجية لأن وظيفتهما ستبدل بأخري على حد قوله .

وأضاف أن الآخرة لن يكون فيها إنجاب ، وأن الجنة منزهه عن دنس العلاقات الجنسية والعملية الإخراجية ، مشيراً إلى أن الله –عز وجل – قادر على يمتع المرء ويشعره باللذه في في نظرة أو ملمس يد أو حتى نسمة هواء

وأضاف قائلاً ” أنت رضيت أن يحدث لك تعديل في الأرض والوقت والنوم والشرب والأكل والتعب، وقبلت كل ذلك ولا تعلم أن مناطق اللذة الداخلية ستتعدل أيضًا ” .

وتابع : ” لا تقيس العلاقات الجنسية على البشر وتنتظر أن تكون في الآخرة، لأن كل شخص لذته قد تختلف عن الآخر. وفي الآخرة لن تكون هناك عاطفة، مستشهدًا بآية : ” يوم يفر المرأ من أبيه “.