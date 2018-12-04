شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة التركية توقف 96 شخصا تحت مزاعم التواصل مع غولن والان مع التفاصيل

أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوقيف 96 شخصاً بتهمة الاتصال برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد صيف 2016، وهو ما ينفيه الأخير.

وأضحى التواص مع غولن ذريعة نظام الرئيس رجب طيب اردوغان، للتخلص من خصومه .

وقالت صحف ومواقع إخبارية تركية، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف 55 من المطلوبين، وجارٍ البحث عن الآخرين.

كما شملت الفترة نفسها، وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية، مطلع شهر مايو/أيار 2018.