شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «هدف» للباحثين عن عمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الباحثين عن العمل من إعطاء أو تزويد أي شخص أو جهة ببيانات الدخول على الحساب الشخصي في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».
وقال في تغريدته: «عزيزي الباحث عن عمل: حفاظا على سرية معلوماتك الشخصية في برنامج حافز، أحرص على عدم تزويد أية جهة أو شخص ببيانات الدخول على حسابك في البوابة الوطنية للعمل طاقات».
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