شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: بناء صالة جديدة بمطار المؤسس لـ30 مليون مسافر سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على بناء صالة جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتستوعب في المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنوياً، وذلك خدمة للحجاج والمعتمرين.

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبدالعزيز بن حامد نقادي، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة في ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان “مبادرة تحسين إجراءات حركة الحجاج والمعتمرين” بمطاري الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين، أن الجهود مستمرة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المطارين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني نظمت أمس الإثنين ورشة عمل بعنوان “مبادرة تحسين إجراءت حركة الحجاج والمعتمرين” بالمطارين، بحضور ومشاركة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.