الجيش اليمني يشدد الخناق على الحوثيين في دمت استعدادا لتحريرها

شددت قوات الجيش اليمني، الإثنين، الخناق على مليشيا الحوثي في مدينة دمت الاستراتيجية بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، استعدادا لتحريرها.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال تصدي اللواء الرابع احتياط المسنود بوحدات اللواء ٨٣ مدفعية لمحاولات تسلل باتجاه مواقع للجيش في جبهة دمت بمحافظة الضالع.

ونقلت عن ركن التوجيه المعنوي في اللواء الرابع احتياط المقدم نصر الرزامي، أن مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مواقع الجيش في تبة الحريوة والتباب المجاورة لها وجبل حصمي وتباب جبل كنه للمرة الثانية التي تندلع فيها المواجهات مع قوات الجيش الوطني استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة واستمرت حتى ساعات صباح اليوم.

وتعد الاشتباكات هي الأقوى بين الجيش الوطني والمليشيا في جبهة دمت منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا للمصدر.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش الوطني، تفرض الخناق على مدينة دمت في انتظار ساعة الصفر لاقتحامها وتطهيرها من مليشيا الحوثي.

وتُعَد مدينة دمت واحدة من المدن اليمنية السياحية الاستراتيجية؛ كونها تملك أشهر الحمامات البخارية الطبيعية في البلاد، والتي تستخدم للاستشفاء الطبيعي والرياضة والسياحة، وتجذب أعدادا كبيرة من الزائرين.