الجيش الليبي يطرد داعش 400كم عن "تازربو".. والسراج في مصر خلال أيام

قال قائد منطقـة الكُفـرة العسكـرية، عميد بلقاسم الأبعج، إن القوات الجيش الليبي تمكنت من دحر وطرد فلول تنظيم داعش من مدينة تازربو.



وأشار الأبعج، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة بعد طرد عناصر لأكثر من 400 كيلومتر عن مدينة تازربو جنوبي البلاد.

وأكد أنه ليس ثمة فرصة أخرى لداعش في تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة.

وأشار الأبعج إلى أن الخسائر، التي تكبدتها عناصر داعش المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش الليبي في تازربو، أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية.

وأوضح آمـر منطقـة الكُفـرة العسكـرية أن تلك الخسائر هي مقدمة للنهاية الفعلية لتنظيم داعش الإرهابي.

وتبنى تنظيم داعش في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مسؤولية الهجوم على بلدة تازربو في بيان بثته وكالة الأعماق الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي.

وعلى الصعيد السياسي، قال مصدر ليبي إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج سيزور مصر خلال أيام للقاء عدد من المسؤولين، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب وحل الأزمة السياسية ستكون على رأس الملفات التي سيناقشها السراج في القاهرة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"للعين الإخبارية"، الإثنين، أن زيارة السراج إلى القاهرة ستبحث عددا من الملفات السياسية والعسكرية وتطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، مشيرا إلى أن ملف توحيد مؤسسة الجيش الوطني الليبي سيحظى بنقاش واسع مع المسؤولين المصريين.