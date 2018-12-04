الكرملين يثمن مصافحة بوتين وولي العهد السعودي: تعاون ثنائي فعال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ثمّنت الرئاسة الروسية المصافحة الحارة التي جمعت الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال عن المصافحة الحارة، إن "العلاقات الشخصية الجيدة هي أساس التعاون الثنائي الفعال".
ونالت لقطة فيديو تبرز مصافحة قوية بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي لدى وصولهما إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إعجاب الجمهور وتم تداولها على نطاق واسع.
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