مقتل فلسطيني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية
قتل فلسطيني في مواجهات وقعت في ساعة مبكرة الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء ومصدر طبي.
وأوردت وكالة وفا الرسمية "استشهد فجر اليوم الثلاثاء الشاب محمد حسام عبد اللطيف حيالي (22 عاما) من مخيم طولكرم برصاص قوات الاحتلال" خلال عملية توغل للقوات الإسرائيلية في المدينة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي النظر في الحادث بدون إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر.
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