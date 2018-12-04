شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يتمكنون من إرسال الروائح عبر الإنترنت والان مع التفاصيل

تمكن باحثون ماليزيون من تطوير تقنية لإرسال الروائح عبر الإنترنت والدردشة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أدريان شيوك، وهو أحد الباحثين المشاركين في تطوير هذه التقنية بمعهد "Imagineering Institute"، أن الأمر لا يتعلق بالرائحة فقط، إنها جزء من واقع افتراضي متكامل أو واقع معزز.





وعادة ما تنتقل الروائح عن طريق الجزيئات المحمولة جوا، والتي تدخل الأنف، ولكن في هذا النظام الجديد، استخدم الباحثون أقطابًا كهربائية في فتحات الأنف، لتوفير تيارات كهربائية ضعيفة تحفز بدورها الخلايا العصبية التي تغذي الدماغ بالعديد من الروائح.

وأجريت الاختبارات على 31 مشاركا، واستطاع فريق البحث استحضار 10 روائح افتراضية مختلفة، بما في ذلك الفواكه والخشب والنعناع.

وقال شيوك: "المرحلة التالية هي إنتاجها بطريقة أكثر تحكما، وهذا سيسمح للناس بتطوير برامج ومنتجات لتوليد رائحة كهربائية".