شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء دبي" تعزز التعاون مع مجموعة "أندريتز" النمساوية والان مع التفاصيل

بحث هيئة كهرباء ومياه دبي، الثلاثاء، تعزيز التعاون مع مجموعة "أندريتز" النمساوية، وتبادل أفضل التجارب والخبرات بين الجانبين.

واستقبل سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفد الشركة برئاسة الدكتور ولفغانغ لايتنر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لـ"أندريتز" النمساوية العالمية.

ورحب سعيد محمد الطاير في بداية الاجتماع بوفد مجموعة أندريتز.. مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الهيئة على تبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمياه، مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة.

وشدد الطاير خلال الاجتماع على التزام الهيئة بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وتحدث عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية قوية، وقدرات مؤسسية نوعية، لرفع قدراتها الإنتاجية التي تصل حاليا إلى 10927 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.

من جهته أطلّع الطاير من وفد مجموعة "أندريتز"، على الخدمات التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبديا رغبته في المشاركة في مشروعات الهيئة، حيث تعد المجموعة رائدة عالمياً في مجال الإنشاءات الهندسية وبناء الجسور والسدود والنظم والخدمات الكهروميكانيكية.