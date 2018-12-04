شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع تزايد التوقعات بخفض أوبك للإنتاج والان مع التفاصيل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الثلاثاء، وسط تخفيضات متوقعة في المعروض بقيادة أوبك وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستوى 53.33 دولارا للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها.

كما ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8% إلى 62.20 دولارا للبرميل.

وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4% في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.

وقال بنجامين لو المسؤول لدى شركة "فيليب فيوتشرز" للسمسرة في سنغافورة: "من المرجح أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن تخفض أوبك المعروض"، مشيرا إلى منظمة أوبك وحليفتها روسيا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 6 ديسمبر الجاري بمقر أمانتها العامة في العاصمة النمساوية فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة. وستناقش أوبك السياسة أيضا مع المنتج العملاق غير العضو في المنظمة روسيا.

وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء: "نتوقع إثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس القادم".

وقال البنك: "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات".

وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل".