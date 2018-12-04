شكرا لقرائتكم خبر عن جورج بوش الأب يدفن بجواربه التي تحمل رسما لـ"سرب طائرات" والان مع التفاصيل

بدأت مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكي الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأسبق جورج بوش الأب، الإثنين، حيث سجي جثمانه في الكابيتول بواشنطن، ملفوفا بالعلم الأمريكي، استعدادا لحفل تكريم وطني رسمي.

ونشرت العديد من رسائل رثاء وعبارات مواساة وقصص إعلامية التي تذكر بمسيرة الرئيس الراحل جورج بوش الأب، وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" عن لفتة إنسانية خاصة جدا تتعلق بمراسم دفن الرئيس الراحل، وهي ارتداء جورب سماوي اللون يحمل رسماً لسرب طائرات تحلق إلى أعلى، فضلاً عن شعار القوات الجوية.

الجدير بالذكر هو أن جورج بوش الأب بدأ حياته السياسية الطويلة في هذا المكان حتى توفي الجمعة، عن عمر يناهز ٩٤ عاما، ووفقا للموقع فإن بوش سيدفن مرتدياً جورباً ملوناً يجسد سنوات خدمته في الجيش، بعدما بدأ حياته العسكرية في سن الـ١٨، وشارك كطيار تابع للبحرية في الحرب العالمية الثانية. حسب ما نشر في وسائل إعلام أمريكية.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع التواصل تويتر "أتطلع لأكون مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس جورج بوش".





وعُرف عن الرئيس الراحل عشقه للجوارب الملونة، ربما نظراً لخلفيته العائلية العريقة، التي تعود إلى "نيو إنغلاند" بأقصى شمال شرقي الولايات المتحدة، وسيتم تكريم بوش، الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته، لمدة 4 سنوات في واشنطن، وفي تكساس حيث سيُدفن الخميس.