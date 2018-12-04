شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في أحداث عنف بالهند بعد ذبح بقرة والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الهندية، الإثنين، أن ضابطًا كبيراً ورجلًا قُتلا في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة- وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية- بولاية أوتار براديش بشمال البلاد.

وأوضح أناند كومار، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن الضابط لقي حتفه إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص.

وأضاف: "شكا قرويون بعد عثورهم على بقرة نافقة، وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، وأغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة".