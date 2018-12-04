مكتب متنقل في جنوة الإيطالية لإرشاد السائحين

بدأت مدينة جنوة الإيطالية، الإثنين، تشغيل أول مكتب متحرك بـ3 عجلات يسمى Iat Mobile، رغبة في توفير جميع وسائل الترحاب والراحة للزوار.

Iat Mobile عبارة عن مكتب متنقل يجوب شوارع مدينة جنوة الأكثر ازدحامًا بداية من ساحة دي فيراري - Piazza De Ferrari، لمساعدة الزوار والسائحين في التعرف على المدينة وتقديم كل المعلومات والخدمات الخاصة بالمعالم السياحية الموجودة بها من متاحف ومطاعم وعروض مسرحية وغيرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ويبدأ "المكتب المتحرك" العمل بشكل فعلي في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الأعياد خلال الشهر الجاري، ويوميًا بداية من العام الجديد حتى 6 يناير/كانون الثاني.

وقالت مستشارة التجارة والسياحة في جنوة، باولا بورديلي: "قمنا بهذا المشروع، استعدادًا للمناسبات الخاصة وأعياد الميلاد، لخدمة زوار جنوة وأيضًا معرفة طلباتهم واحتياجاتهم، وتشجيعًا للسياحة في المدينة".





