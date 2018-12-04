بالصور.. كهوف عازفة للموسيقى بالجزائر

تتميز ولاية ” جيجل ” الواقعة على ساحل البحر المتوسط بشمال الجزائر، بوجود العديد من الكهوف العجيبة، والتي ينبهر برؤيتها جميع السائحين.

وأبرز ما يميز هذه ” الكهوف ” ، درجة حرارتها الثابتة طوال العام، بالإضافة إلى أحد أعجب ما يسمعه الإنسان عندما يدخل إلى الكهوف تسمع مقطوعات موسيقى بعدة آلات، وكان هناك فرق فنية تعزف مقطوعات رائعة وما هي إلا أصوات الهواء والماء التي تكاد عند سماعها يجن السائح ولا يصدق ما يسمعه، بالإضافة إلى تواجد الطيور بداخل الكهوف تزامنًا مع فصل الربيع.

وتعد ” مدينة جيجل ” ، التي بناها الفينيقيون، من أهم المدن الساحلية التي تقع في الجزء الشرقي للجزائر، كما تضم عدد كبير من الأماكن التاريخية العريقة، وتتميز بشاطئها الذي يعطيها جمالًا طبيعيًا ساحرًا.

ويبلغ طول ” الشاطئ ” 120 كلم امتزاجت فيه الطبيعة بين الخضرة والجبال المزينة بالغابات تتعانق مع زرقة البحر الذي تحيط به الرمال الذهبية الكهوف العجيبة في مدينة جيجل، الكهوف العجيبة واحدة من أجمل المناطق السياحية.