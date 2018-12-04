بالفيديو.. شرطية تضرب وتخنق مصابًا

لقي ضابط شرطة في الهند، وآخر مدني ، مصرعهما في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، لما يعتقده الهنود أن البقرة حيوان مقدس.

وشهدت الهند غضبًا عارمًا، وإضرامًا للنيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب ما اعتقدوا أنه ذبح بقرة.

وكان قرويون قد عثروا على بقرة نافقة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج، وأغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة، متسببين في وفاة شخصين