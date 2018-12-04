كلب حراسة بوش ينهي مهمته في لقطة إنسانية أمام النعش

حرّكت لقطة إنسانية مشاعر الملايين حول العالم بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يظهر فيها كلب حراسة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب يجلس أمام نعشه وتعلو وجهه نظرات الحزن بشكل واضح.

ورافق الكلب "سالي"، من فصيلة لبرادور، نعش الرئيس الأمريكي الأسبق على متن الرحلة من تكساس إلى العاصمة واشنطن، الإثنين، على أن يرقد النعش في العاصمة حتى نهاية الأسبوع قبيل يوم الحداد الوطني.





وشارك جيم مكجراس المتحدث باسم بوش الصورة عبر حسابه على تويتر يظهر فيها الكلب بجانب نعش بوش، أمس الأحد، معلقا على اللقطة باسم "المهمة اكتملت"، في إشارة إلى نجاح الكلب في تأدية مهمته بحماية بوش حتى وفاته.

وقدم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الشكر للكلب على خدماته في احتفاء بمدى إخلاص الكلاب تجاه أصحابهم من البشر.





وسمي الكلب "سالي" تيمنا بالطيار تشيلسي "سالي" سولينبرجر الذي هبط بطائرة ركاب على سطح نهر هادسون في 2009 لينقذ 155 شخصا وهو إجمالي عدد الركاب والطاقم.

وتم تكليف الكلب البالغ من العمر عامين، في وقت سابق من العام الجاري، بحماية بوش الذي كان يستخدم الكرسي المتحرك في آخر سنوات حياته، حيث تلقى تدريبات احترافية تمكنه من القيام بعدد من الأوامر بينها فتح الأبواب وإحضار الأشياء إلى صاحبه مثل الهاتف عندما يرن.





وسيخدم "سالي" الآن بعد نهاية مهمته بوفاة بوش، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 94 عاما، في الجيش الأمريكي لمساعدة الجنود المصابين في المستشفيات.

ولدى الكلب حساب خاص على تطبيق "أنستقرام"، وكانت إحدى الصور التي نشرت عليه تصوره يرافق بوش على الكرسي المتحرك أثناء تصويته في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر الماضي.